عمرو عبدالحميد: روسيا تحفز الجماهير والمواطنين على حضور مباريات كأس العالم

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن روسيا تحفز الجماهير والمواطنين على حضور مبارايات كأس العالم في كل مكان.



وأضاف "عبد الحميد"، في برنامج "ستوديو ten"، أن جماهير روسيا يعرفون مستوى منتخبهم، وهم بين متفائل ومتشائم بنتائج منتخبهم، أن الآلة الإعلامية الروسية تقدم منذ شهر تحفيزات للجماهير من أجل حضور المونديال.



وتابع أن مباريات المنتخب الروسي ستشهد إقبالًا كبيرًا، وأن الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين يعملون على تحفيز الجماهير بشكل دائم من أجل إنجاح كأس العالم.

