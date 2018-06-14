ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو عبدالحميد: روسيا تحفز الجماهير والمواطنين على حضور مباريات كأس العالم

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:43 م
عمرو عبدالحميد: روسيا تحفز الجماهير والمواطنين على حضور مباريات كأس العالم
عمرو عبد الحميد
طباعة
رقية جمال
 
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن روسيا تحفز الجماهير والمواطنين على حضور مبارايات كأس العالم في كل مكان.

وأضاف "عبد الحميد"، في برنامج "ستوديو ten"، أن جماهير روسيا يعرفون مستوى منتخبهم، وهم بين متفائل ومتشائم بنتائج منتخبهم، أن الآلة الإعلامية الروسية تقدم منذ شهر تحفيزات للجماهير من أجل حضور المونديال.

وتابع أن مباريات المنتخب الروسي ستشهد إقبالًا كبيرًا، وأن الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين يعملون على تحفيز الجماهير بشكل دائم من أجل إنجاح كأس العالم.
المزيد عن: مصر كأس العالم عمرو عبد الحميد روسيا التوك شو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
2
x
17:00
0
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 6:30:06 PM