نرمين الفقي وهشام سليم وعزت أبوعوف في ضيافة "الستات" خلال أسبوع العيد

تعرض قناة CBC حلقات مميزة من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة، في أسبوع عيد الفطر المبارك، وذلك في تمام السادسة مساءً.

في يوم الأحد يحل هشام سليم الذي يتحدث عن رحلته في عالم الفن والسينما ويوضح كيف أثرت نشأته في حبه للفن.

يستضيف البرنامج يوم الاثنين الفنانة نرمين الفقي التي تكشف خلال الحوار عن جوانب مختلفة في حياتها الشخصية وترد على ما قيل بشأن ابتعادها عن الفن خلال الفترة الماضية، يوم الثلاثاء، يستضيف البرنامج الفنان محيي إسماعيل في حوار فني اجتماعي يتحدث خلاله عن تجاربه العاطفية والفنية وأبرز التحديات التي واجهته خلال مشواره.

ختامًا وفي يوم الأربعاء، يستضيف "الستات" الفنان عزت أبو عوف الذي يتحدث عن أهم الأعمال التي قدمها خلال رحلته الطويلة، ويتطرق إلى علاقته بأبرز النجوم وكيف يرى الفن الآن وما هي أهم المشكلات أمام صناعة الدراما والسينما، بالإضافة إلى الأعمال التي يستعد لتقديمها خلال الفترة المقبلة.