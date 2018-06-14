نون النسوة تثبت تواجدها في حكومة "مدبولي".. 8 سيدات في الوزارة الجديدة

تولت المرأة المصرية العديد من االمناصب القيادية ومواقع صنع القرار، حيث شهد التشكيل الجديد للحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، وجود أكبر عدد من السيدات في تاريخ الحكومات المصرية، حيث تولت 8 سيدات حقائب وزارية، و4 في منصب نائب الوزير.

وأدت كلاً من الدكتورة هالة زايد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة الصحة خلفًا للدكتور أحمد عماد الدين، والدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة، خلفا للدكتور خالد فهمي.

غادة والي

كلفها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، في التشكيل الجديد بأول حكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدماكانت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وأدت اليمين الدستورية في حكومة المهندس شريف إسماعيل، في 24 فبراير 2014.

نبيلة مكرم

وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج، عملت في سفارة مصر بعدة دول مثل البرازيل والولايات المتحدة ودبى وتميزت في السلك الدبلوماسى وتولت منصب وزيرة الهجرة بعد أن أعيدت الوزارة التي سبق أن ألغيت من عشرين عاما، وتم تحويلها لقطاع في وزارة القوى العاملة، في حكومة المهندس شريف إسماعيل في 19 سبتمبر 2015.

سحر نصر

وزيرة التعاون الدولي في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتُعد السيدة الثالثة التي تتولى هذا المنصب من بعد نجلاء الأهواني وفايزة أبو النجا، وقد سبق ذلك المنصب 25 عاماً من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية حيث عملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمدير للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.

تولت وزارة التعاون الدولي في 19 سبتمبر 2015 ضمن حكومة شريف إسماعيل، وفي 16 فبراير 2017 حلفت اليمين الدستورية كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الثاني لحكومة شريف إسماعيل، وفي 14 مارس 2017 كلفت مؤقتاً بأعمال وزير قطاع الأعمال العام، وحتى 8 أبريل 2017.

هالة حلمي السعيد

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الحالية بوزارة شريف إسماعيل.والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، من مواليد 19 مايو 1957 بالقاهرة، لعائلة سياسية تنتمى إلى محافظة الدقهلية، كان والدها المهندس حلمي السعيد وزيراً للكهرباء والسد العالى عام 1970. و هي تشغل حالياً منصب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهى أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ أكتوبر 2011 وحتى 2016، كما شغلت منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمى والعلاقات الخارجية منذ سبتمبر 2013 و حتى 2016.

إيناس عبد الدايم

وتولت الدكتورة إيناس عبد الدايم، حقيبة وزارة الثقافة، خلفًا عن الكاتب الصحفي حلمى النمنم، حيث عبرت عن سعادتها بكونها أول سيدة تشغل حقيبة وزارة الثقافة.

تولت قبل ذلك رئاسة دار الأوبرا المصرية، وهي عازفة فلوت عالمية، بدأت دراستها بكونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس، سافرت في منحة دراسية إلى فرنسا حتى يناير عام 1990، فحصلت على الماجستير ثم الدكتوراة في آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس. وخلال فترة دراستها حصلت على الدبلوم العالي آلة الفلوت عام 1984؛ والدبلوم العالي في الأداء لآلة الفلوت عام 1985؛ والدبلوم العالي لموسيقى الحجرة بالإجماع وإشادة لجنة التحكيم عام 1986؛ ثم الدبلوم العالي للعزف المنفرد في موسيقى الحجرة عام 1988.

رانيا المشاط

وزيرة السياحة المصرية منذ 14 يناير 2018، عملت سابقًا مستشارة اقتصادية بصندوق النقد الدولي، وكانت تشغل منصب "وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية بالبنك المركزي المصري"، وقد لعبت دورا هام في إطار تحديث السياسة النقدية لمصر عن طريق تحليل للسياسة النقدية وتقييمها وإعداد النماذج الخاصة بها ضمن مسؤوليات أخرى، كما عملت كاقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن قبل انضمامها للبنك المركزي المصري. كما أنها حاصلة على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأمريكية، بارك كولدج ويشمل مجال تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية مع عدد من الإصدارات الخاصة بتلك المجالات.

ياسمين صلاح الدين

تعتبر "صلاح الدين" التي شغلت منصب وزيرة البيئة، ثالث سيدة تتولى منصب وزير البيئة، عقب الدكتورة ليلى راشد اسكندر، والدكتورة نادية مكرم عبيد، وشغلت الدكتورة ياسمين صلاح الدين، منصب مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والاتصال الخارجي، على مدار 4 سنوات ماضية، وتشغل منذ أغسطس 2014 منصب القائم بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.

كما دعمت تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر في القطاعات المختلفة، والذي يعمل على اتباع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، وخلق أسواق جديدة وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وتقليل الفاقد وتدوير المخلفات، وزيادة الإنتاج والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

ومثلت مصر في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الخاصة بصندوق المناخ الأخضر، والذي نجحت مصر من خلال لجنة برئاستها في الحصول على تمويل منه بـ 154 مليون دولار، خلال 2017، لتنفيذ برنامج الإطار التمويلي للطاقة المتجددة، بجانب الفعاليات الخاصة بالتغيرات المناخية، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.

هالة زايد

تعتبر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة الجديدة ثاني سيدة تتولى منصب الوزير بعد الدكتورة مها الرباط التي تولت حقيبة الوزارة في يوليو 2013.

وزيرة الصحة الجديدة من أحد مؤسسي منتدى قادة الصحة في إفريقيا ومدير عام الإدارة العامة للمستشفيات بقطاع الطب العلاجى بالوزارة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمتابعة ورئيس إدارة المنح والقروض بالوزارة.

كما شغلت العديد من المناصب داخل قطاعات ومؤسسات وزارة الصحة والسكان منذ انتدابها لديوان عام الوزارة عام 2007، وحتى قبل عام من توليها مدير أكاديمية 57357 للعلوم الصحية.

كما شهدت حكومة مصطفى مدبولي، وجود 4 سيدات في مناصب النواب، الدكتورة راندا المنشاوي، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق، والدكتورة منى محرز، نائبًا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، والدكتورة غادة لبيب، نائبًا لوزير التخطيط، ونيفين رياض، نائبًا لوزيرة التضامن للحماية الاجتماعية.