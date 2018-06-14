رئيس الحكومة اليمنية: نقترب من نصر حقيقي بتحرير ميناء الحديدة

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، اليوم الخميس، إن بلاده تقترب من "نصر حقيقي" بتحرير ميناء الحديدة (غرب) على ساحل البحر الأحمر، من جماعة "أنصار الله" (الحوثي).

وبدأت القوات اليمنية، بإسناد من التحالف العربي، فجر أمس، عملية عسكرية لتحرير المدينة ومينائها الاستراتيجي، ويرى محللون أنها ستكون أقوى معركة في الحرب الدائرة ضد الحوثيين منذ أكثر من 3 سنوات.

واتهم "بن دغر" جماعة الحوثي باستخدام الميناء "لتهريب الأسلحة ودعم جبهاتها خلال السنوات الثلاث الماضية"، بحسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء.

ويمثل الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ أكتوبر 2014، المنفذ البحري الأخير للجماعة.

ويعتمد اليمن على هذا الميناء بنسبة لا تقل عن 70 بالمئة في إمدادات الغذاء والوقود وغيرهما.

وأضاف "بن دغر" أن "النصر الأكبر هو استعادة العاصمة صنعاء وعودة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية إليها، وهذا ما سيحدث حتما".

ويسيطر المسلحون الحوثيون المتهمون بتلقي دعم إيراني، على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

وأضاف "بن دغر أن "الحكومة ستولي خلال الأيام القادمة محافظة الحديدة جل اهتمامها، وستمضي في إعادة تطبيع الحياة في كل المديريات التي تم ويتم تحريرها".

وتابع أن "الحكومة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات في المستوى المطلوب، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد".

وجاء تصريح "بن دغر" عقب وصوله اليوم برفقة عدد من وزراء حكومته إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).

وجاءت عودة "بن دغر" من السعودية غداة تفاهمات بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات، ثاني أكبر دول التحالف العربي، والتي تتحكم بالملف الأمني في عدن ومدن الجنوب.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة المسلحين الحوثيين.