مبادرة إنسانية جديدة خاصة تطلقها الإمارات والسعودية بالحديدة

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة إنسانية جديدة خاصة بمحافظة الحديدة.

وتقضي الإتفاقية بتسيير جسر اغاثي من المواد الغذائية والطبية والإيوائية والمشتقات النفطية وغيرها من الاحتياجات الأساسية إلى ميناء الحديدة.

ويأتي ذلك لتكثيف وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر ميناء الحديدة لتشمل كافة المناطق المحررة في المحافظة من قبضة مليشيا إيران.