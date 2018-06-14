نينجولان غير سعيد بسبب روما .. تعرف على السبب



وكان نينجولان أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي خلال المواسم القليلة الماضية لكنه فشل في الإنضمام للمنتخب البلجيكي في كأس العالم التي تستضيفها روسيا بعد لحظات.



وفي هذا الصيف، من المقرر رحيل نينجولان عن الجيالوروسي مع استعداد روما للتخلص منه.



وأكد كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن نينجولان غير راضٍ عن روما بعد أن علم أنهم يحاولون التخلص منه هذا الصيف.



وكيل نينجولان لديه علاقات جيدة مع مسئولي أتلتيكو مدريد، ولديه علم بمحاولات الجيالوروسي لبيعه عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.



وقد عرض نينجولان في مقابل الحصول على اندرسون تاليسكا وعرض على جلطة سراي وأتليتكو مدريد أيضا.

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن لاعب الوسط البلجيكي رادجا نينجولان غير راض عن روما بعد أن بدأ النادي لبيعه في مناسبات عديدة.