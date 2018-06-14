الأعضاء المنتخبون بالمهندسين: لا نفوض أحد للحديث باسمائنا أو التفاوض نيابة عنا‎

أعلن الأعضاء المنتخبون بمجلس نقابة القاهرة الفرعية، أنهم لن يفوضوا أحد للحديث بأسمائهم أو التفاوض نيابة عنهم، أو عقد اتفاقيات دون علمهم.





وأضافوا في بيان لهم، اليوم الخميس، أن أي حديث لأحد خارج مجموعتهم هو والعدم سواء، محذرين من يسول لنفسه الزج باسمائهم فى آى اتفاقيات مشبوهة لا تعبر عنهم.



