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الأعضاء المنتخبون بالمهندسين: لا نفوض أحد للحديث باسمائنا أو التفاوض نيابة عنا‎

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:13 م
الأعضاء المنتخبون بالمهندسين: لا نفوض أحد للحديث باسمائنا أو التفاوض نيابة عنا‎
نقابة المهندسين - أرشيفية
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آيات عامر
 
أعلن الأعضاء المنتخبون بمجلس نقابة القاهرة الفرعية، أنهم لن يفوضوا أحد للحديث بأسمائهم أو التفاوض نيابة عنهم، أو عقد اتفاقيات دون علمهم. 

وأضافوا في بيان لهم، اليوم الخميس، أن أي حديث لأحد خارج مجموعتهم هو والعدم سواء، محذرين من يسول لنفسه الزج باسمائهم فى آى اتفاقيات مشبوهة لا تعبر عنهم.

والأعضاء المنتخبين السبعة هم "لمياء يوسف، أسامة ذكى، رامز عزمى، عماد توماس، محمد شعبان، شادى الصفتى، أحمس ميشيل". 
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