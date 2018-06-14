عرض مباريات مصر في كأس العالم بالمجان بمراكز شباب الغربية

كشف محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، ان مديرية الشباب والرياضة قد انهت استعداداتها بمراكز الشباب لعرض مباريات منتخب مصر فى كأس العالم بالمجان من خلال وضع شاشات عرض وتوجيه دعوة عامة للمواطنين لمشاهدة المباريات , كما سيتم توفير شاشة عرض عملاقة بقاعة إعداد القادة بإستاد طنطا الرياضي.





وقال "إسماعيل"إنه تنفيذا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة تم تجهيز عدد من مراكز الشباب بمختلف مدن وقرى المحافظة وتزويدها بالأجهزة اللازمة وشاشات عرض لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم فى روسيا، واستقبال المواطنين مجانا ابتداءا من يوم الجمعه القادم لمشاهدة اولى مباريات المنتخب المصرى امام منتخب الارجواى، وتشجيع المنتخب المصرى فى كأس العالم .



وأضاف "إسماعيل" أنه تم التنبيه على جميع مراكز الشباب والأندية بتوفير الاجواء المناسبة واختيار الاماكن اللائقة لراحة المواطنين ، مؤكدا على حرص وزارة الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة على إتاحة المشاهدة المجانية لفعاليات كأس العالم للجماهير بمختلف مراكز وقرى المحافظة.