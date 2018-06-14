عقب اليمين الدستورية.. هشام عرفات يتعهد بتنفيذ مشروعات تحقق مفهوم النقل المستدام





تعهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، على انه سيواصل تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطن المصري في مجال النقل والمواصلات وتحقيق مفهوم النقل المستدام الذي سينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة، لافتًا إلى أنه مستمر فى متابعة تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير السكك الحديدية لتحقيق نقلة نوعية في هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا حيث سيتم التعاقد على توريد ١٣٠٠ عربة سكة حديد للركاب وحوالي ٧٠٠ عربة نقل بضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية واستكمال مشروعات تحديث الإشارات وتطوير المزلقانات والمحطات والبنية التحتية.





بالاضافة إلى استكمال المشروعات الضخمة في مجال مترو الانفاق الذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى و استكمال المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري وكذلك صيانة شبكة الطرق الحالية واستكمال المخطط العام الشامل للمواني البحرية واستكمال مخططات تطويرها بالإضافة إلى استكمال خطة تطوير المنافذ البرية وانشاء شبكة من المراكز والمناطق اللوجستية وتعظيم الاستفادة من النقل النهري وخاصة في نقل البضائع.





جاء ذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث تم تجديد الثقة به للمرة الثانية لاستكمال مهام منصبه كوزيرا للنقل فى عهد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشكلة اليوم.