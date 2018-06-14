البورصة الأمريكية تفتح مرتفعة بعد قرار المركزي الأوروبي وبيانات التجزئة
الخميس 14/يونيو/2018 - 04:11 م
وكالات
فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الخميس بفضل بيانات أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة في مايو أيار بينما يعكف المستثمرون على تقييم قرار البنك المركزي الأوروبي إنهاء برنامجه التحفيزي وتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 53.45 نقطة بما يعادل 0.21 بالمئة ليفتح عند 25254.65 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.58 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 2783.21 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 27.84 نقطة أو 0.36 بالمئة مسجلا 7723.53 نقطة.