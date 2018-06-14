البورصة الأمريكية تفتح مرتفعة بعد قرار المركزي الأوروبي وبيانات التجزئة

فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الخميس بفضل بيانات أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة في مايو أيار بينما يعكف المستثمرون على تقييم قرار البنك المركزي الأوروبي إنهاء برنامجه التحفيزي وتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية.



