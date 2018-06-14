كانسيلو وسافيتش على رادار يوفنتوس



وربطت تقارير في الآونة الأخيرة يوفنتوس بهدفي مانشستر يونايتد وهما جواو كانسيلو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لكن لم يتم التوصل لاتفاق معهما حتى الان. وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن مسئولي السيدة العجوز مهتمون بشدة باللاعبين ويمكنهم أن ينضموا لبطل الدوري الإيطالي قريباً.



وقال أليجري في مقابلة أجراها مع كوريري ديلو سبورت ونقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "أتوقع أن تكون السوق كالمعتاد، لا يتعين علينا القيام بأشياء عظيمة، لقد وقعنا بالفعل مع كالدارا وسبينازولا وبيرين".



واختتم أليجري تصريحاته قائلاً : "لا يزال الفريق صغيرًا جدًا، ميلينكوفيتش قوي، هو مثل كانسيلو".

ألمح ماسيميليانو اليجري المدير الفني ليوفنتوس اهتمام السيدة العجوز بجواو كانسيلو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.