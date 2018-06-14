بيكيه يقرب جريزمان من الإنتقال لبرشلونة.. تعرف علي التفاصيل

وقف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة المنتخب الإسباني وراء "فيديو جريزمان"، حيث أوضح الإعلامي جوردي باستي هذا الصباح خلال البرنامج الذي يدره ويعرض "EL MON A RAC1" أن الفيديو المعني أحدث ثورة في شبكات التواصل الاجتماعي هذا الصباح.





وكشف الإعلامي باستي أن هذا الفيديو يحمل عنوان "القرار"، ويقترح أن مهاجم أتليتكو مدريد جريزمان قد يتخلص من مستقبله، بعد عدة أسابيع من التكهنات حول مستقبله.



