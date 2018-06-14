بيكيه يقرب جريزمان من الإنتقال لبرشلونة.. تعرف علي التفاصيل
وقف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة المنتخب الإسباني وراء "فيديو جريزمان"، حيث أوضح الإعلامي جوردي باستي هذا الصباح خلال البرنامج الذي يدره ويعرض "EL MON A RAC1" أن الفيديو المعني أحدث ثورة في شبكات التواصل الاجتماعي هذا الصباح.
وكشف الإعلامي باستي أن هذا الفيديو يحمل عنوان "القرار"، ويقترح أن مهاجم أتليتكو مدريد جريزمان قد يتخلص من مستقبله، بعد عدة أسابيع من التكهنات حول مستقبله.
ويقول جريزمان في الفيديو الذي تقدمت به سلسلة "Cope" من خلال "تويتر" صباح اليوم الماضي، والذي حذفته هذا الصباح: "سوف تضايقك التعليقات، كم يعطيني أو كم لا يعطيني، لكن الحقيقة هي سأقول الآن"، وتم قطع الفيديو بعد هذه الكلمات.
ومن حيث المبدأ، سيكون هناك اتصال بين بيكيه و جريزمان في هذا الفيديو من خلال منصة "power to the players"، وهي الأعمال التي أطلقها "azullgrana" المركزي مع سيرجيو راموس من بين آخرين علي الرغم من أن المنتج الذي سجل الفيديو "كوزموس ستوديوز".