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محافظ البحر الأحمر يتابع استعدادات عيد الفطر المبارك

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:06 م
محافظ البحر الأحمر يتابع استعدادات عيد الفطر المبارك
اللواء احمد عبدالله
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محمد طه
 

شدد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، على تكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز وتوفير السلع الغذائية بالمنافذ، وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، والمرور علي المطاعم ومحلات بيع الأطعمة وتحرير محاضر للمخالفين، وسحب عينات للتحليل وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري، والشئون الصحية، ومباحث التموين.

ووجه عبد الله، بفتح الشواطئ العامة والمتنزهات أمام الجمهور، وأكد علي جمعية هيبكا بضرورة العمل على نظافة الشواطئ والمتنزهات لاستقبال الزوار خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن المحافظة.

كما شدد محافظ البحر الأحمر، على توفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أى حالات مرضية والحالات الحرجة، وتوفير جميع المستلزمات والأدوات الطبية، موجهًا الحماية المدنية باتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وأفراد الحماية المدنية.

واكد عبدالله على ضرورة توفير سيارات إسعاف مجهزة للتواجد في أماكن التجمعات والحدائق وعلى الطرق السريعة وساحات الصلاة للتعامل مع أي حالات طارئة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات الكافية بأقسام الاستقبال بالمستشفيات والتواجد الدائم للأطباء وأعضاء هيئة التمريض لاستقبال أي حالات طارئة.
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