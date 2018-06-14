"القومي للمرأة" عن وجود 9 سيدات بالتشكيل الوزاري: يضاف لسجل مكتسباتها خلال السنوات الماضية
الخميس 14/يونيو/2018 - 04:05 م
أميرة خليل
أعرب المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادته وفخره بالتشكيل الوزارى الجديد، الذى أثلج صدر المرأة المصرية، حيث جاء بمفاجأة سارة جديدة بزيادة عدد الوزيرات فى الحكومة المصرية إلى 8 وزيرات.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ سعادتها، بالتشكيل الوزاري الجديد الذى قدم مكتسبًا جديدًا للمرأة المصرية ، يضاف إلى سجل مكتسباتها خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بوصول نسبة المرأة في الحكومة إلى 25%، مما يؤكد الدعم الكبير الذى تحظى به المرأة المصرية في عهد قيادة سياسية مستنيره مؤمنه بأهمية دور المرأة في المجتمع، ويعكس مدى الثقة في قدرات المرأة على تحقيق النمو والإصلاح فى الاقتصاد الوطني وجميع المجالات التى تتولاها، كما يؤكد الانجازات التى حققتها المرأة في الحقائب الوزارية التي شغلتها خلال الفترة السابقة.
كما أكدت رئيسة المجلس سعادتها بالحقائب الوزارية الجديدة التى تم اسنادها للمرأة فى هذا التشكيل الوزاري، وهى حقيبتى الصحة والسكان والبيئة، متقدمة بخالص التهانى الى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤكدة أن هذه الوزارات من أهم الوزارات، خاصة وأن دورها وأدائها ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصرى، متمنيه لهن التوفيق والنجاح في مهام مناصبهن الجديده.
لافته أن المرأة ليست حديثه العهد فى تولى مسئولية هذه الوزارات، فقد تولت الدكتورة مها الرباط من قبل مهام وزارة الصحة والسكان، فيما تولت الدكتورة نادية مكرم عبيد والدكتورة ليلى اسكندر مهام وزارة البيئة.
كما تقدم المجلس بالتهنئة إلى الوزيرات اللائى حافظن على موقعهن على رأس وزاراتهن وهن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بعد نجاحها الكبير وإنجازاتها الهامة في وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي التى أثبتت نجاحها فى أداء دورها فى تحقيق الأمان الاجتماعى للمواطن المصرى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتى استطاعت إثبات كفاءتها فى إدارة العلاقة مع المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، والتى استطاعت فى وقت قصير أن تحقق إنجازات ملموسه فى مجال التخطيط والإصلاح الإدارى، والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والتى حققت العديد من الإنجازات في مجال النهوض والارتقاء بالثقافة ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لاسهاماتها فى النهوض بمجال السياحة.