"القومي للمرأة" عن وجود 9 سيدات بالتشكيل الوزاري: يضاف لسجل مكتسباتها خلال السنوات الماضية

أعرب المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادته وفخره بالتشكيل الوزارى الجديد، الذى أثلج صدر المرأة المصرية، حيث جاء بمفاجأة سارة جديدة بزيادة عدد الوزيرات فى الحكومة المصرية إلى 8 وزيرات.





وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ سعادتها، بالتشكيل الوزاري الجديد الذى قدم مكتسبًا جديدًا للمرأة المصرية ، يضاف إلى سجل مكتسباتها خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بوصول نسبة المرأة في الحكومة إلى 25%، مما يؤكد الدعم الكبير الذى تحظى به المرأة المصرية في عهد قيادة سياسية مستنيره مؤمنه بأهمية دور المرأة في المجتمع، ويعكس مدى الثقة في قدرات المرأة على تحقيق النمو والإصلاح فى الاقتصاد الوطني وجميع المجالات التى تتولاها، كما يؤكد الانجازات التى حققتها المرأة في الحقائب الوزارية التي شغلتها خلال الفترة السابقة.





كما أكدت رئيسة المجلس سعادتها بالحقائب الوزارية الجديدة التى تم اسنادها للمرأة فى هذا التشكيل الوزاري، وهى حقيبتى الصحة والسكان والبيئة، متقدمة بخالص التهانى الى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤكدة أن هذه الوزارات من أهم الوزارات، خاصة وأن دورها وأدائها ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصرى، متمنيه لهن التوفيق والنجاح في مهام مناصبهن الجديده.

لافته أن المرأة ليست حديثه العهد فى تولى مسئولية هذه الوزارات، فقد تولت الدكتورة مها الرباط من قبل مهام وزارة الصحة والسكان، فيما تولت الدكتورة نادية مكرم عبيد والدكتورة ليلى اسكندر مهام وزارة البيئة.



