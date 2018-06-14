محافظ الإسماعيلية يتابع الساعات الأخيرة قبل إنتهاء مدة تقنيين الأراضي



ويأتى هذا فى اطار استكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى والعمل على التيسيرعلى المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أراضى املاك الدولة،ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوى.



وأضاف المحافظ أنه تم تلقى عددا كبيرا من طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضى والتى بلغ أجماليها ما يزيد عن 12 ألف طلب والتى تم تسجيلها بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنيين وتم اجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الإسترشادى وبدء اتخاذ إجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضى.



حرص اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على القيام بتفقد ومتابعة مقر وحدة نظم المعلومات الجغرافيةG.I.S بديوان عام المحافظة والخاصة بتلقى وتسجيل طلبات التقنيين من المواطنيين واضعى اليد على الأراضى الراغبين فى تقنيين وذلك فى الساعات الآخيرة قبل اغلاق باب تلقى الطلبات والمقرر له 14 من شهر يونيه الجارى وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بالوحدة ومتابعة ما تم تقديمه من طلبات ومتابعة التسجيل على المنظومة الجديدة.