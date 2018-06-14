أول تعليق لـ خالد فهمي بعد استبعاده من وزارة البيئة

أوضح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، أن المرحلة القادمة تتطلب دعم استمرار النقلة النوعية التي شهدتها الوزارة خلال الأعوام السابقة.



وأشار فهمي، إلى أهمية جهود تطبيق قانون المحميات الجديد وإنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، إضافة إلى تطبيق قانون المخلفات الجديد وإرساء دعائم المنظومة الجديدة للمخلفات وإنشاء جهاز المخلفات الجديد، وتسريع أنشطة مؤسسة الطاقة الحيوية الوليدة وإقامة مؤتمر التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تطوير عمليات الادارة البيئية في إطار التشريعات الجديدة والقضاء علي التلوث الصناعي على نهر النيل وتحسين نوعية الهواء، فضلا عن التفاوض في مجال التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن كل ذلك مدمج في إطار استراتيجية وخطة عمل الوزارة حتي ٢٠٢٢ كجزء من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.



كما طالب فهمي، العاملين بالعمل سويا تحت قيادة الوزيرة الجديدة كفريق عمل واحد يسعي لتحسين نوعية بيئة وطننا الحبيب، واستقبل فهمي قبيل مغادرته عدد من قيادات وأبناء الوزارة والذين أبدوا امتنانهم للعمل معه خلال الفترة الماضية ومؤكدين أنه كان قائد ومعلم، عمل على العديد من الملفات الشائكة وساهم في تطوير العمل بالوزارة وإحداث نقلة نوعية به.