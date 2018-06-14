ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بعد إعلان التشكيل الوزارى الجديد

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسى وتراجع باقى المؤشرات، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 545 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 907.991 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 180 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 53.47% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 39.66%، والعرب على 6.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.26%.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 16220 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2711 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 16172 نقطة.





ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 156.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 29.5 مليون جنيه، 93.9 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، على التوالى.







