كل ما تريد معرفته عن "هشام أنور توفيق "وزير قطاع الأعمال الجديد

إسلام شعراوي

أدى هشام أنور توفيق اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرًا لقطاع الأعمال خلفًا لخالد بدوى في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بعد أن تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل باستقالتها عقب حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن وزير قطاع الأعمال الجديد في السطور التالية:

* هشام أنور توفيق وزير قطاع الأعمال الجديد حاصل على ماجستير إدارة أعمال، تخصص تمويل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمملكة السعودية، وبكالوريوس اقتصاد وتخصص إدارة أعمال فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

* شغل هشام توفيق منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وترأس شركة كايرو سولار لحلول الطاقة الشمسية.

* كما شغل وزير قطاع الأعمال الجديد منصب رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية السابق، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقارى العربى.

* عمل فى شركة عربية أون لاين، والبورصة المصرية وسوق المال، كما عمل كمستشار لوزير المالية، يوسف بطرس غالى، من 2005 إلى 2007.

* أول من أنشأ محطة طاقة شمسية أعلى عقار سكنى، وأول مصرى يحصل من الحكومة على مقابل الكهرباء.

* مؤسس مشارك سابق في EFG-Hermes، وكبير إخصائيي الخزينة وأسواق رأس المال في أبيكورب- المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية.

* رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Vantage للأوراق المالية.