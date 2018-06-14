مصادر: الحديدة ستشهد مفاجآت خلال الساعات القادمة

أكدت مصادر ميدانية، أن الساعات القادمة ستشهد مفاجأت مبشرة على صعيد المواجهات العسكرية التي تخوضها القوات المشتركة بدعم وإسناد التحالف العربي، لتحرير مدينة وميناء الحديدة .

وقالت المصادر، لـ(اليمن العربي) أن قوات المقاومة المشتركة أستكملت عمليات تمشيط المواقع المحاذية لمطار الحديدة إستعداداً لتحريره وتطهيره من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي تعيش حالة إنهيار غير مسبوقة .. لافتةً إلى أن تحرير المطار سيتم عبر عدة محاور بعد عملية إلتفاف نجاح للواء الأول عمالقة على مسلحي الحوثي من منطقة الجاح .

وأشارت المصادر إلى أن الساعات القادمة ستشهد تحرير المطار والميناء وصولاً إلى تحرير المدينة التي تكونت فيها مقاومة شعبية على تواصل دائم بالمقاومة التهامية وتنتظر ساعة الصفر للتحرك من الداخل من أجل إسقاط الميليشيات الحوثية .

وبحسب المصادر، فإن هناك عمليات فرار واسعة لمسلحي الحوثي من جبهات القتال بالتزامن مع تقدم قوات المقاومة المشتركة .. مشيرة إلى أن الميليشيات إعتمدة على زرع العبوات الناسفة في طريق قوات المقاومة الأمر الذي أدى إلى تباطئ تقدمها حتى يتم التخلص من تلك العبوات المعدة للتفجير عن بعد .