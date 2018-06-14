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195 شاشة لعرض مباريات المنتخب المصري بمراكز الشباب في قنا

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:36 م
195 شاشة لعرض مباريات المنتخب المصري بمراكز الشباب في قنا
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بسام عبدالحميد
 
صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن المحافظة أنهت استعداداتها لبث مباريات المنتخب المصري بكأس العالم للمواطنين من خلال شاشات عرض بمختلف مراكز الشباب والهيئات الرياضية بمراكز وقرى المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن مديرية الشباب والرياضة قامت بوضع شاشات عرض بالصالة المغطاة ونزل الشباب بمدينة قنا وأيضا ب 12 نادي رياضي و181 مركز شباب علي مستوى المحافظة.

ووجه الهجان بتوفير الأماكن والأجواء المناسبة التي تساعد المواطنين على الاستمتاع بمشاهدة المباريات، مؤكدا علي أن دعم المنتخب المصري في مبارياته المرتقبة بمونديال كأس العالم بروسيا يعتبر واجبا وطنيا.
المزيد عن: كأس العالم قنا شاشات عرض اللواء عبد الحميد الهجان
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