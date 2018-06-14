كوبر يفجر مفاجأة لأوروجواي: نحن واقعيون وقد نغير طريقة لعبنا

اعترف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، بصعوبة مواجهة الغد أمام الأوروجواي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لكأس العالم المقام بروسيا.





وقال كوبر في المؤتمر الصحفي: "مباراة الغد صعبة بكل تأكيد، لأن منتخب الأوروجواي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، ويعد أحد أفضل المنتخبات".





وأضاف: "يجب أن نتحلى بالواقعية عند مواجهة الأوروجواي، لأننا سنواجه لاعبين كبار، ومن الممكن أن نغير طريقة لعبنا في أي وقت".





وتابع كوبر "جميع اللاعبون الذين حضروا إلى هنا جاهزون للمشاركة في مباراة الغد، ولن أكشف عن التشكيل الذي سيخوض المباراة ".



