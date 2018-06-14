محافظ المنيا يناقش مقترح حملة للتبرع بالدم بالمؤسسات الحكومية

ناقش عصام البديوي، محافظ المنيا، مع الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، المقترح الخاص بإطلاق حملة للتبرع بالدم، تبدا من المؤسسات الحكومية بالمحافظة، في إطار تعزيز دور المؤسسات الحكومية وموظفيها تجاه المجتمع المحلي، وتماشيًا مع الدور الإنساني والمسئولية المجتمعية والتي تتمثل في مد يد العون والمساعدة للمرضي والمحتاجين للدم، وفي إطار خطة دعم المنظومة الصحية، وتوفير احتياجات تحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية.



وجه المحافظ بالتنسيق، مع الجهات المعنية من مؤسسات صحية وإعلامية ودينية لتفعيل برامج التوعية للتبرع بالدم والآثار الصحية المترتبة علي المساهمة في ذلك، بالإضافة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم والتوعية بفوائده الصحية المتنوعة، خاصة فيما يتعلق بتجديد مكونات الدم، وأنه يتم الكشف المبكر عن الأمراض والفيروسات لسرعة علاجها قبل تفاقمها.



قال المحافظ إن التبرع بالدم عمل إنساني يحمل العديد من الأبعاد الاجتماعية والصحية، خاصة وأن عنصر الدم لا يصنع والتبرع به يعني منح الحياة للآخرين من خلال المساعدة في إنقاذ الجرحى والمصابين والحالات الحرجة.



وأوضح الدكتور أحمد أبو القاسم، أن المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، والتابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة هو المسئول عن توفير وحدات الدم ومشتقاتها علي مستوي المحافظة بجميع مستشفياتها العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحي ومعهد الأورام بالمنيا ومستشفي جراحات اليوم الواحد.



وأضاف أن المركز يوجد به وحدة علاجية مسئولة عن نقل ومتابعة الدم ومشتقاته إلي أكثر من 700 طفل من مرضي الدم ( أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا التكسيرية - سيولة الدم - أورام الدم - وغيرها )، وهو الأمر الذي يتطلب نقل الدم لهم مرتين أو ثلاث شهريا بمعدل ما يزيد عن 1500 كيس دم شهريًا.



وأشار إلى أهمية التبرع بالدم، فكيس الدم الواحد يستفيد منه 3 أفراد على الأقل لتوفير احتياجاتهم من الصفائح الدموية والهيموجلوبين والبلازما، خاصة في حالات الطوارئ والحوادث والولادة وأمراض الدم المزمنة وأمراض الكبد والكلى وغيرها.