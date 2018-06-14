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تأجيل حفل "شعبي نايت لايف" لمدة شهر

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:31 م
تأجيل حفل شعبي نايت لايف لمدة شهر
شعبي نايت لايف
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أحمد رمضان متولي
 

أعلنت شركة كوتلاماك ميديا برودكشن عن تأجيل حفلها الغنائي تحت عنوان "شعبي نايت لايف" والذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس بحديقة الأسرة "فاميلي بارك" بطريق القاهرة السويس.

 

حيث اضطرت الشركة لتأجيل حفل الليلة الى يوم الجمعة الموافق 20 يوليو المقبل بعد انتهاء منافسات مونديال روسيا لكرة القدم، وكذلك امتحانات الثانوية العامة ولتجهيز مفاجأة اخرى لكل محبين الطرب الشعبي في موعد الحفل الجديد تعويضا عن تأجيل حفل وقفة العيد.

 

وقامت الشركة بالتواصل مع كل من اشترى تذاكر الحفل واعطوا له حرية الاختيار ما بين استرجاع قيمة التذاكر المباعة او استمرارها والدخول بها في موعد الحفل الجديد.

 

الجدير بالذكر ان حفل شعبي نايت لايف كان سيحييه كلا من: محمود الليثي وطارق الشيخ ومصطفى حجاج واوكا واورتيجا وفريق المدفعجية وعازف الاورج الشهير محمد اوشا.

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