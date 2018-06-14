تعرفي علي أعراض كسل الغدة الدرقية





وينتج من نقص في إفراز هذا الهرمون ونقص مستوياته في الدم الى كسل الغدة الدرقية او ما يُعرف ايضًا بقصور الغدة.



أعراض كسل الغدة الدرقية

تكشف بعض الأعراض الأكثر شيوعًا على نقص نشاط الغدة الدرقية لا سيما زيادة الوزن غير المبررة والأيض البطيء. كما يوجد أعراض أخرى والتي تشمل:

- ارتفاع مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية.

- تباطؤ ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم.

- اضطرابات الدورة الدموية ودورة الطمث والخصوبة

- جفاف الجلد

- تساقط الشعر وتقصفه.

- ضعف العضلات والمفاصل

- الشعور بالتعب والإرهاق

- تورم في الوجه ولا سيما تحت العينين.

- الامساك المزمن

- صعوبة في التركيز



الغدة الدرقية هي المسؤولة عن آليّة تخزين الجسم واستخدامه للطاقة من طريق هرمون الثيروكسين الذي تفرزه.