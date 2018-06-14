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"بيتون" الصينية تكشف عن تصميم سيارتها الكهربائية الثانية

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:24 م
بيتون الصينية تكشف عن تصميم سيارتها الكهربائية الثانية
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كشفت شركة "بيتون" عن تصميم سيارتها الكهربائية الثانية، وهذا خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات CES Asia بمدينة شنغهاي الصينية.

وتأتي السيارة بحيز محرك طويل ومؤخرة انسيابية ويصل طولها إلى نحو 5 أمتار، فيما تعتمد السيارة الاختبارية على الطاقة الكهربائية وتأتي مزودة بمستشعرات على السقف والجوانب، من أجل إتاحة إمكانية القيادة الآلية المخطط إطلاقها مستقبلا.

ولن تختلف السيارة كثيرا عن سيارة SUV السابقة، وبالتالي فإنه من المتوقع تجهيزها بمحركات كهربائية بقوة 250 أو 350 كيلووات مع بطاريات بسعة 71 أو 95 كيلووات ساعة، لقطع مسافة 400 أو 520 كلم، وتتيح تقنية الشحن السريع إمكانية شحن البطارية بنسبة 80% خلال 30 دقيقة.
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