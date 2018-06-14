وفد قبطي في قنا يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك "صور"

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا الأنبا بيمن، أسقف قوص ونقادة، والأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وتوابعها، والأنبا تكلا، أسقف دشنا وتوابعها والقمص امنيوس وكيل مطرانية قنا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأكد الوفد، عمق المشاعر بين المسلمين والمسيحيين التى تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التى يشهد لتماسكها التاريخ، مؤكدين ان أعياد المصريين للجميع فشعب مصر بكل أطيافه يتطلع إلي مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.



وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه التهنئة والتي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري لافتا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة المصرية يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام داعيا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.