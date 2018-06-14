رائد مشروع تصدير الأتوبيسات المصرية لانجلترا.. معلومات لا تعرفها عن وزير الصناعة الجديد

استقر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على اختيار المهندس عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة، خلفا للمهندس طارق قابيل.





ونقدم في التقرير التالي ابرز المعلومات الهامة في السيرة الذاتية لوزير التجارة والصناعة الجديد جعلته جديرا بمنصب وزير التجارة والصناعة خلفا لطارق قابيل الوزير السابق.





- شغل "نصار" منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة ثلاث دورات من 2008 إلى 2014.





- أحد رجال الصناعة وضمن كفاءات التي ساهمت في تصدير الأتوبيسات المصرية لانجلترا.





- تتمثل خبرته الأساسية هي وضع الاستراتيجيات والإشراف الكامل على تطبيقها حتى الحصول على النتائج.





- شغل منصب الأمين العام للمجلس التصديري للسلع الهندسية منذ يناير 2012.





- عمل كمستشار تنفيذي لمجموعة "MCV" الرائدة في صناعة السيارات.











