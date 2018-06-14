"قومي المرأة" بالمنيا يناقش توزيع 2285 بطاقة أمان خلال اجتماعه الشهري "صور"

عقد المجلس القومي للمرأة بالمنيا، اجتماعه الشهري؛ لبحث ودراسة عدد من الموضوعات بجدول الأعمال، برئاسة دكتورة رشا المهدي، مقررة الفرع، وبحضور عدد من أعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع توزيع بطاقات أمان لعدد 2285 سيدة، وتوزيع بعض الخامات والادوات على السيدات المتدربات اللاتي شاركن في تنفيذ أنشطة لجنة تنمية جنوب الوادي.



واستعرضت مقررة الفرع خلال الاجتماع جدول أعمال المجلس خلال يونيو الجاري حيث سيتم تسليم شهادات تقدير لعدد 126 سيدة من الرائدات الريفيات المشاركات في فعاليات لجنة جنوب الوادي ومن المقترح اقامة زفاف جماعي للفتيات غير القادرات من ذوي الإعاقة.



وأضافت أن المجلس يستهدف خلال الفترة المقبلة، تنفيذ مبادرة بنت بلدى والتي تهدف الى تقديم قروض ميسرة لصاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة.