أردوغان يؤكد رفع حالة الطوارئ حال إعادة انتخابه

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حالة الطوارئ السارية منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 سيتم رفعها فورًا حال إعادة انتخابه في انتخابات الرابع والعشرين من يونيو.





وفي مقابلة أذاعها التليفزيون في وقت متأخر من مساء أمس، قال أردوغان: "أول شيء سنفعله إن شاء الله، هو رفع حالة الطوارئ".





وكان أردوغان يؤكد حتى وقت قريب أن هذا النظام الاستثنائي – الذي تنتقده المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان – لن يتم رفعه إلا بعد القضاء على التهديد الإرهابي بشكل كامل في تركيا.



