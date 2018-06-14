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أردوغان يؤكد رفع حالة الطوارئ حال إعادة انتخابه

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:27 م
أردوغان يؤكد رفع حالة الطوارئ حال إعادة انتخابه
رجب طيب أردوغان- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حالة الطوارئ السارية منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 سيتم رفعها فورًا حال إعادة انتخابه في انتخابات الرابع والعشرين من يونيو.

وفي مقابلة أذاعها التليفزيون في وقت متأخر من مساء أمس، قال أردوغان: "أول شيء سنفعله إن شاء الله، هو رفع حالة الطوارئ".

وكان أردوغان يؤكد حتى وقت قريب أن هذا النظام الاستثنائي – الذي تنتقده المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان – لن يتم رفعه إلا بعد القضاء على التهديد الإرهابي بشكل كامل في تركيا.

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