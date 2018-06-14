جمال القليوبي: مصر قد تصل إلى الاكتفاء الذاتي من البترول خلال شهرين



وأوضح "القليوبي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يصل إلى 6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، متوقعًا أن تصل مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز خلال شهرين.



وأشار إلى أنه كثير من المشروعات تتعلق بالتنقيب عن الغاز في منطقة البحر الأحمر، والتي بدورها ستساهم في تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية.



قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، إنه مستهدف من تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة غازات حقل ظهر، إنتاج 1،7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا.