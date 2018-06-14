ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جمال القليوبي: مصر قد تصل إلى الاكتفاء الذاتي من البترول خلال شهرين

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:27 م
جمال القليوبي: مصر قد تصل إلى الاكتفاء الذاتي من البترول خلال شهرين
جمال القليوبي
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، إنه مستهدف من تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة غازات حقل ظهر، إنتاج 1،7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وأوضح "القليوبي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يصل إلى 6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، متوقعًا أن تصل مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز خلال شهرين.

وأشار إلى أنه كثير من المشروعات تتعلق بالتنقيب عن الغاز في منطقة البحر الأحمر، والتي بدورها ستساهم في تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية.
المزيد عن: مصر غاز جمال القليوبي بترول التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
x
17:00
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 3:00:10 PM