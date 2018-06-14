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عاجل.. هيكتور كوبر يعلن مشاركة محمد صلاح أمام أوروجواي

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:23 م
عاجل.. هيكتور كوبر يعلن مشاركة محمد صلاح أمام أوروجواي
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب منتخب مصر مشاركة النجم محمد صلاح بشكل أساسي أمام أوروجواي غدًا في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس العالم.


وأكد كوبر أن محمد صلاح يتعافى بشكل كبير من إصابة الخلع في الكتف التي لحقت به خلال مشاركته مع فريق ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وهو ما يجعله يشارك مع المنتخب المصري في مونديال روسيا.

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