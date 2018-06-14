"مترو الأنفاق": أكمنة سرية وعنصر نسائي بالمحطات خلال أيام العيد



وأشار "عبدالهادي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك 1204 رحلة على الخطوط الثلاث لمترو الأنفاق، موضحًا أنه تم نشر فرق الصيانة لمواجهة أي عطل طارىء مع التنسيق مع شرطة المواصلات للتواجد لمتابعة الحالة الأمنية.



وأضاف أنه سيكون هناك أكمنة سرية، وعنصر نسائي بالمحطات، مع وجود قطارات إضافية.



قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن بداية تشغيل قطارات مترو الأنفاق خلال فترة عيد الفطر ستكون في 5.30 صباحًا، ونهاية التشغيل 1 صباحًا، أي يتم العمل لمدة 20 ساعة يوميًا.