محافظ الإسماعيلية: أنهينا الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر



وأضاف أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين فى مختلف قطاعات الخدمات والتموين خلال أيام العيد والعمل على حلها بشكل فورى بالإضافة الى غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.





جاء ذلك في حضور كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والرائد محمد عبد الله نائبا عن المستشار العسكرى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات واستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.



أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة بجميع القطاعات الخدمية والمرافق والوحدات المحلية بمختلف مستوياتها استعدادا لاستقبال العيد، مشيرًا إلى أنه تم استصدار قرار بوقف الإجازات لجميع المسؤلين والقيادات التنفيذية بالمحافظة خلال تلك الفترة.