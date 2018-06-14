هشام عرفات وزيرًا للنقل في حكومة "مدبولي"



يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، كان قد تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالة الحكومة، وقام الرئيس بتكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.



أدى هشام عرفات، اليمين الدستورية عن منصب وزير النقل، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.