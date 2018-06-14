ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هشام عرفات وزيرًا للنقل في حكومة "مدبولي"

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:25 م
هشام عرفات وزيرًا للنقل في حكومة مدبولي
هشام عرفات
طباعة
ندى محمد
 
أدى هشام عرفات، اليمين الدستورية عن منصب وزير النقل، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، كان قد تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالة الحكومة، وقام الرئيس بتكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
المزيد عن: هشام عرفات تشكيل الحكومة الجديد السيسي اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
x
17:00
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 3:00:10 PM