هشام عرفات وزيرًا للنقل في حكومة "مدبولي"
الخميس 14/يونيو/2018 - 02:25 م
ندى محمد
أدى هشام عرفات، اليمين الدستورية عن منصب وزير النقل، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، كان قد تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالة الحكومة، وقام الرئيس بتكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، كان قد تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالة الحكومة، وقام الرئيس بتكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
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