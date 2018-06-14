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"فرحات" يستعين بأمهر العازفين لأحياء حفلات أنغام ومحمد عبده ورابح صقر بالسعودية

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:23 م
فرحات يستعين بأمهر العازفين لأحياء حفلات أنغام ومحمد عبده ورابح صقر بالسعودية
هانى فرحات
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أحمد رمضان متولي
 

يستعين المايسترو العالمى هانى فرحات، بأفضل وأحسن العازفين بمصر والشرق الأوسط لإحياء حفلات المطربة أنغام ومطرب العرب محمد عبده والمطرب الكبير رابح صقر بالحفلات التى سوف تقام بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

وأختار هانى فرحات أحسن العازفين بالشرق الأوسط على رأسهم كريم فوده ومحمد مدحت ومحمد حمدى ويحيى مهدى ومحمود سرور وإيهاب فاروق وأحمد خيرى وشادى الجندى وإسلام القصبجى ومحمد سمير وفيصل فؤاد وأحمد هشام ونجم ومنال فايد ومصطفى أصلان وبيكو وأحمد حسن فكرى.

 

الجدير بالذكر أن هانى فرحات يقوم بإحياء حفل أنغام يوم السبت 16 يونيو، ومطرب العرب محمد عبده يوم الاثنين 18 يونيو، ورابح صقر يوم الخميس 21 يونيو.

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