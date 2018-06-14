من هو عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة في الحكومة الجديدة؟

تولى الدكتور عز الدين أبوستيت، حقيبة الزراعة الوزارية الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ليعد أول وزيرا للزراعة من جامعة القاهرة بعد 12 وزيرا من خريجى كلية الزراعة جامعة عين شمس.

ولد في مركز البلينا بسوهاج في العام 1956، وقرر بإرادته أن تكون "الزراعة" هي قبلة حياته، بعدما حصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة القاهرة في العام 1977، قبل أن يتوجه بعدها لبعثة علمية للولايات المتحدة الأمريكية، تحصل فيها على ماجستير العلوم الزراعية من جامعة "مينيسوتا" بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1980، ودكتوراة في العلوم الزراعية من جامعه كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1983.

التدرج الوظيفي

شغل عدة مناصب من أهمها عميدا لكلية الزراعة جامعة القاهرة، ورئيس المشروع الممول من الجايكا لاستخدام التكنولوجيا لاستدامة الغذاء، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، و المشرف العام على فرع الخرطوم.

وضع استراتيجية للنهوض بإنتاجية القمح

اتجه لتدريس مقررات علوم الحشائش لطلاب جامعة القاهرة، فضلا عن تقديمه لأكثر من ورقة بحثية حول تحسين إنتاجية واستعمالات بنجر السكر، وتقييم مبيدات الحشائش، بالإضافة لمشاركته في وضع استراتيجية الحملة القومية للنهوض بإنتاجية القمح في منتصف التسعينيات والحملة القومية للتكثيف الزراعي لتحميل فول الصويا علي الذرة الشامية.

الأنشطة الإرشادية والمجتمعية

الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الذرة الشامية - الحملة القومية للنهوض بإنتاجية القمح - الحملة القومية للتكثيف الزراعي لتحميل فول الصويا على الذرة الشامية، ومرشح مستقل لعضوية مجلس الشعب "فئات" عن دائرة البلينا بمحافظة سوهاج في عامي 1990 ، 2005 م .

وكان المدير التنفيذي والمفوض السابق لمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة، وخبير تقييم ومتابعة تنفيذ واستمرارية المشروعات الممولة من صندوق مشروعات تطوير التعليم العالي، وخبير مراجع باللجنة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس فريق مراجعين باللجنة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وبإدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، ورئيس فريق العمل المشارك فى مبادرة تقييم مُخرجات التعلم في التعليم العالي "أهيلو" بجامعة القاهرة.

الجوائز والمنح

حصل "أبوستيت" على جائزة عبدالحميد شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الزراعية عام 1994، وأصبح أستاذًا زائرًا بجامعة كارولينا الشمالية بمنحة من هيئة الفولبرايت الأمريكية عام 95/1996، وممثلًا لوزارة التعليم العالي في لجنة تمويل المشروعات الزراعية من فائض المعونة الأمريكية بوزارة التعاون الدولي.