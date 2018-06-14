محافظ المنيا يشهد حفل توزيع جوائز ختام الدورة الرمضانية الثانية (صور)

شهد، عصام البديوي، محافظ المنيا، حفل توزيع جوائز الدورة الرمضانية الثانية الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بنادي الشبان المسيحيين، حضر الحفل الدكتور أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، وعبد الحميد الطحاوى القائم بأعمال وكيل وزارة التضامن، وزين فكرى رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



أكد المحافظ علي ضرورة الاهتمام بالنشء والشباب حرصا من الدولة المصرية على تفعيل مشاركة الشباب كواحدة من أهم قضايا التنمية والتحديث لاسيما أن النشء والشباب تمثل الشريحة الغالبة في المجتمع الامر الذى يساهم في تنمية قدراتهم لتحقيق النهضة الشاملة التي نأملها جميعا.



كرم المحافظ الفرق الحاصلة علي المراكز الأولي في الدورات الرمضانية، وكذلك فريق كرة القدم للصم بعد الفوز بالمركز الأول لقطاع شمال الصعيد وكذلك المستوى الخامس على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تكريم فريق الفنون المسرحية من ذوى الاعاقة الحركية وذلك لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مهرجان ابداع، كما كرم حسن ماهر في مجال الشعر بعد فوزه بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مهرجان ابداع.



من جانبه أوضح دكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا أنه تم تنظيم دورة رمضانية موسعة فى خماسي كرة القدم للشباب من 18: 35 عام وتم تنفيذها في أربع مواقع وهي نادى المنيا الرياضى ونادى الشباب وجمعية الشبان المسلمين وجمعية الشبان المسيحية شارك فى كل موقع 10 فرق باجمالى 40 فريق يمثلهم 320 لاعبا من المتميزين رياضيا.





واضاف أن المحافظة شاركت فى الدورة الرمضانية لوزارة الشباب والرياضة للمرحلة السنية من 13: 16 فى كرة القدم الخماسية بنين، والكرة الطائرة فتيات، وتنس الطاولة بنين وبنات باجمالى عدد 448 لاعب ولاعبة.