أسعار شوكولاتة وحلوى العيد اليوم الخميس 14-6-2018 بمحافظة البحيرة



شهدت أسعار شيكولاتة وحلوي العيد اليوم الخميس، بمحافظة البحيرة، استقرارًا في التعاملات، حيث سجل سعر كيلو الشوكولاتة بالبسكويت 56 جنيهًا والشوكولاتة بالبندق 75 جنيهًا والشوكولاتة بالسوداني 60 جنيهًا والطوفي 35 جنيهًا والنوجا 40 جنيهًا .



فيما سجل سعر كيلو البندق النيء 200 جنيه، كيلو البندق المحمص 240 جنيهًا ، كيلو اللوز النيء 240 جنية، كيلو اللوز المحمص 320 جنية، كيلو عين الجمل بلغ 320 جنيهًا، كيلو الكاجو 360 جنيهًا، كيلو الفستق المحمص 340 جنيهًا، كيلو الفستق المقشر النيء 500 جنيه، كيلو المكسرات المشكل بلغ 315 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو السوداني الحلواني 48 جنيهًا، سعر كيلو السوداني المملح 48 جنيهًا.