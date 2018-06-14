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تعرف على حالة الطقس غدا الجمعة 15-6-2018 في محافظة البحيرة

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:22 م
تعرف على حالة الطقس غدا الجمعة 15-6-2018 في محافظة البحيرة
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إسلام أمين
 
تشهد محافظة البحيرة، غدا الجمعة، ارتفاعا في درجة الحرارة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

حيث تصل درجة الحرارة لـ 34 للعظمى و18 للصغرى، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
المزيد عن: مصر محافظة البحيرة حالة الطقس اول يوم العيد الجمعة
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