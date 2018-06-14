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حالة الطقس اليوم الخميس 14-6-2018 في محافظة البحيرة

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:22 م
حالة الطقس اليوم الخميس 14-6-2018 في محافظة البحيرة
الطقس
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إسلام أمين
 
تشهد محافظة البحيرة، اليوم الخميس، ارتفاعا في درجة الحرارة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم معتدل نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

حيث تصل درجة الحرارة لـ 33 للعظمى و23 للصغرى، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
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