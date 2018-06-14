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اليوم.. الذكرى الأولى لحريق لندن الذى راح ضحاياه 72 شخصا

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:59 م
اليوم.. الذكرى الأولى لحريق لندن الذى راح ضحاياه 72 شخصا
حريق برج جرينفل
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خاطر عبادة
 

تحلّ اليوم الذكرى السنوية الأولى لحريق برج جرينفل فى لندن، والذى راح ضحيته 72 شخصاً يوم 14 يونيه 2017، وهو أكبر عدد من القتلى فى تاريخ بريطانيا الحديث.


وبدأ الحريق فجراً فى مطبخ بالطابق الرابع، لكن سرعان ما نتشر خلال دقائق معدودة فى البرج المكون من 2 طابق، وبدا السكان كأنهم محبوسون داخل قفص نارى.


وهزّت تلك المأساة المجتمع البريطانى، وروى شهودالعيان حينها أنه لولا يقظة السكان المسلمون فجراً خلال شهر رمضان المبارك، لكانت المأساة أكثر ترويعاً، حيث سارعوا لاستدعاء وحدة الإطفاء.


ويُجرى حتى الأن تحقيقاً حول أسباب الحادث، وكشفت بعض الشهادات عن فشل فى كل سيء بدءً من نظام التهوية وأنظمة التحذير، كما يعتقد الخبراء أنّ اللوحات الخارجية من البلاستيك والألمونيوم شجّعت على انتشار الحريق.

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