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حارس بيرو: هدفنا بلوغ ثمن نهائي كأس العالم

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:58 م
حارس بيرو: هدفنا بلوغ ثمن نهائي كأس العالم
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وكالات
 
أكد بيدرو جايسي، الحارس الأساسي لمنتخب بيرو، أن فريقه يهدف إلى الوصول إلى دور الـ 16 في كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال جايسي، أمس الأربعاء "هدف بيرو هو المرور إلى الدور الثاني، لكن علينا أن نفكر في كل مباراة على حدة، هذا سيكون مفتاح قوتنا".

وتستهل بيرو، مشوارها في المونديال، السبت المقبل، أمام الدنمارك ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وهو اللقاء الذي سيشهد عودتها إلى المونديال بعد غياب 36 عاما.

وفي المشاركة الأخيرة لها في المونديال عام 1982، خرجت بيرو، من الدور الأول.

من جانبه، قال بيدرو أكينو، نجم وسط منتخب بيرو "السر يكمن في التعامل بمنطق كل مباراة على حدة، أولا يجب أن نفكر في الدنمارك ثم فرنسا ثم أستراليا".

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