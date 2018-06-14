عاجل.. سامح شكري وزيرًا لـ الخارجية في حكومة "مدبولي"
الخميس 14/يونيو/2018 - 12:58 م
هدى عبدالرازق
أدى سامح شكري، اليمين الدستورية وزيرًا للخارجية، وذلك ضمن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة المهندس مصطفى مدبولي.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، كان قد تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالة الحكومة، وقام الرئيس بتكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، كان قد تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالة الحكومة، وقام الرئيس بتكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
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