عاجل.. تعرف على الفريق محمد أحمد زكي وزير الدفاع الجديد

أدى الفريق محمد أحمد زكي، اليمين الدستورية وزيرًا للدفاع، وذلك ضمن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة المهندس مصطفى مدبولي.





يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، كان قد تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالة الحكومة، وقام الرئيس بتكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.





والفريق محمد زكي شغل منصب قائد وحدات المظلات، انتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهورى فى عصر الرئيس المعزول محمد مرسي، وتولي منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري في 8 أغسطس 2012، وكان له دوره البارز فى 30 يونيو من العام 2013 حيث تولى حماية كافة القصور الرئاسية، كان شاهدا رئيسيا بحكم منصبه فى قضية التخابر المتهم بها الرئيس المعزول وآخرون، تم ترقيته فى يناير 2017 لرتبة فريق.



