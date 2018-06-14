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صورة ولي العهد تزين جنبات الساحة الحمراء في موسكو

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:41 م
صورة ولي العهد تزين جنبات الساحة الحمراء في موسكو
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الفجر السعودي
 
زيّنت صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان جنبات ميدان الساحة الحمراء الشهير في العاصمة الروسية موسكو التي غادر إليها ولي العهد في وقت سابق اليوم، حيث ينتظر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحضرا حفل افتتاح كأس العام ومباراة السعودية مع روسيا مساء اليوم.


وكان قد أظهر جدول أعمال "الكرملين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيلتقيان مع ولي العهد إضافة لوزير الطاقة خالد الفالح اليوم الخميس. وفق صحيفة "سبق"


ووفق "رويترز" كان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال في وقت سابق إن الوفدين سيبحثان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي تقوده السعودية وروسيا، لكنهما لا يخططان لمناقشة الخروج من الاتفاق.

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