لمشاهدة مباريات كأس العالم.. كيفية تشغيل القنوات الأرضية بسهولة؟

يمكن لمن يرغب في مشاهدة مباريات كأس العالم بتتبع خطوة واحدة لتحويل القمر الصناعي إلى إريال عادي، عن طريق محول يُباع في المحال الكهربائية بـ10 جنيهات يطلق عليه "كونفيرتر".





ويتم تشغيل المحول من خلال فصل سلك الرسيفر وتركيبه في إحدى جهات المحول الشبيهة بالمدخل في "الريسيفر" ثم تركيب الجهة الثانية من المحول في التليفزيون في مدخل الإريـال الأرضي العادي، ليتحول الطبق إلى إريـال أرضي، ويتم فصل القنوات الفضائية مؤقتًا.





وبعد توصيل المحول بالتليفزيون، يجب البحث عن القنوات الأرضية على قنوات التليفزيون، من خلال الريموت كونترول الخاص بالتليفزيون لتظهر القنوات الأرضية وبوضوح تام.



