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عاجل.. محمد حسام عبدالرحيم يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للعدل

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:56 م
عاجل.. محمد حسام عبدالرحيم يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للعدل
محمد حسام عبدالرحيم
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ندى محمد
 
أدى محمد حسام عبدالرحيم، اليمين الدستورية عن منصب وزير العدل، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، كان قد تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالة الحكومة، وقام الرئيس بتكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
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