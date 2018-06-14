عاجل.. محمد حسام عبدالرحيم يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للعدل



يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، كان قد تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالة الحكومة، وقام الرئيس بتكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.



أدى محمد حسام عبدالرحيم، اليمين الدستورية عن منصب وزير العدل، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.