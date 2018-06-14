ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. نبيلة مكرم تؤدي اليمين الدستورية وزيرة للهجرة

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:54 م
عاجل.. نبيلة مكرم تؤدي اليمين الدستورية وزيرة للهجرة
نبيلة مكرم
طباعة
ندى محمد
 
أدت نبيلة مكرم، اليمين الدستورية عن منصب وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، كان قد تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالة الحكومة، وقام الرئيس بتكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
المزيد عن: نبيلة مكرم مصر تشكيل الحكومة الجديد اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
x
17:00
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 1:10:01 PM