عاجل.. نبيلة مكرم تؤدي اليمين الدستورية وزيرة للهجرة



يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، كان قد تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالة الحكومة، وقام الرئيس بتكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.



أدت نبيلة مكرم، اليمين الدستورية عن منصب وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.