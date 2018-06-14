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عاجل.. مختار جمعة يؤدي اليمين الدستوري وزيرًا للأوقاف أمام السيسي

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:53 م
عاجل.. مختار جمعة يؤدي اليمين الدستوري وزيرًا للأوقاف أمام السيسي
وزير الأوقاف
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هدى عبدالرازق
 
أدى الدكتور محمد مختار جمعة، اليمين الدستورية وزيرًا للأوقاف، وذلك ضمن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة المهندس مصطفى مدبولي.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، كان قد تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالة الحكومة، وقام الرئيس بتكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
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