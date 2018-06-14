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عاجل.. سحر نصر تؤدي اليمين الدستورية وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:51 م
عاجل.. سحر نصر تؤدي اليمين الدستورية وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي
سحر نصر
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ندى محمد
 
أدت سحر نصر، اليمين الدستورية عن منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، كان قد تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالة الحكومة، وقام الرئيس بتكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
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