عاجل.. سحر نصر تؤدي اليمين الدستورية وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي



يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، كان قد تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي باستقالة الحكومة، وقام الرئيس بتكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.



أدت سحر نصر، اليمين الدستورية عن منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.